日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」などに出演していた人気気象予報士の奈良岡希実子（40）が24日、自身のインスタグラムで第2子となる女児を出産したことを報告した。夫は読売テレビの西山耕平アナウンサー（41）。「ご報告」として「青森で桜が美しく咲く頃に、第二子となる元気な女の子を出産いたしました」と第2子出産を報告。家族ショットを披露した。「無事に産まれてきてくれたことに感謝し、元気に大きくなってく