2026年4月29日（水）より、世界中の「いい音」を鳴らして遊べる体験型展示「OTO MART」が東京・渋谷にて開催される。【2026GW】音楽や映画、アート好きにおすすめのイベント｜東京近郊で楽しめるフリーライブや野外シネマなど【随時更新】本イベントは、株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ）との共同プロジェクト「Sound Grounds」の一環として開催するもの。“音のスーパーマーケット”をコンセプトに、世界中からあつめた500種