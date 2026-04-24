仲野太賀・上出遼平・阿部裕介の3人による旅サークル「MIDNIGHT PIZZA CLUB (ミッドナイト・ピザ・クラブ)」の会員証発行所と題した企画が、2026年4月24日（金）〜5月6日（木）に渋谷PARCO B1F GALLERY X BY PARCOで開催される。【2026GW】音楽や映画、アート好きにおすすめのイベント｜東京近郊で楽しめるフリーライブや野外シネマなど【随時更新】MIDNIGHT PIZZA CLUB (MPC)は、俳優・仲野太賀、TVディレクター・上出遼平、写真