米Meta（メタ）は、「Metaアカウント」で、同社のサービスやデバイスを一元管理できるアップデートを発表した。 Metaが提供するサービスのアカウントを、一元管理できる「アカウントセンター」が、今後1年かけてMetaアカウントに統合される。これにより、複数のサービスのログインを1つのパスワードに集約し、個人情報や広告設定を一括で管理できるようになる。 対象は、Faceb