北中米ワールドカップで７大会ぶり８度目の出場となるオーストリア代表は、1934年大会で４位、50年大会で３位という実績を持つ欧州の古豪だ。長らく国際舞台から遠ざかっていた時期もあったが、近年は組織力と戦術的な完成度を武器に再び存在感を高めている。その復権に尽力しているのが指揮官のラルフ・ラングニックだ。ラングニック監督は現代サッカーにおける革新的な戦術家。彼が掲げる守備戦術は「エクストリーム・プレ