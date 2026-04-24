俳優・歌手の植草克秀が、25日に放送されるBS日テレの番組『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』(毎週土曜21:00〜)に出演。芸能界入りは自ら応募せず、合格後も入所を断り続けていたという意外な過去や、東山紀之との初対面、錦織一清との衝撃の出会いを回想する。植草克秀1985年、錦織一清、東山紀之とともに少年隊としてデビューし、「仮面舞踏会」で音楽界に鮮烈なインパクトを与えた植草。番組では、芸能界屈指の車好きと