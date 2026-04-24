定年後も働き続けることを選び、再雇用で同じ会社に残ったものの、年収は半減……そんな現実に直面したとき、「給付金があるから何とかなる」と安心していませんか？ 実は、2025年の制度改正や年金との調整によって、手取りが思ったほど増えないケースもあります。 今回は、知らずにいると老後の生活設計に影響を及ぼしかねない重要ポイントを解説していきます。 年収が半分になっても安心？ 高年齢雇用継続