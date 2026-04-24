吉田カバンが展開するバッグブランドPOTRは、“色”が持つ意味や効果をテーマにした新作シリーズ「CLAN（クラン）」を4月24日に発売した。レッド、ブラック、ターコイズの3色を用意し、TOTE BAGやWEEKEND BAGなど全5型をラインナップする。POTRの新作「CLAN」は、色が人に与える心理的な効果や意味に着目して企画されたバッグシリーズ。レッドは情熱や愛情、エネルギーを象徴し、気分や活力を高める色。ブラックは高級感や威厳を表