「地方公務員は安定している」といったイメージから、年収についても気になる方は多いのではないでしょうか。 今回のように年収600万円という水準が、民間企業と比較して高いのかどうかは、客観的なデータをもとに確認することが重要です。本記事では、地方公務員の給与水準の実態を整理するとともに、民間企業との比較について分かりやすく解説していきます。 地方公務員の年収600万円は民間企業と比