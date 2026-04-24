日本ではスマートフォンの世帯保有割合が9割、個人保有割合が8割を超え、もはやスマートフォンを持つのが当たり前な時代になりました。 自宅でも外出先でも、いつでもどこでも人とつながることができる便利なスマートフォンがあれば、もはや「自宅でしか使うことのできない固定電話」は不要なのではないかと考える人もいるでしょう。 スマートフォン最盛期の現代に、固定電話を使用し続ける