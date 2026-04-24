俳優の中尾明慶とモデルの池田美優が24日、アルコのリカバリーシューズブランド「OOFOS」のポップアップストア(25日〜26日、東京・原宿で開催)のオープニングイベントに登場。第1子妊娠中の池田が「今は歩くのも大変...」と現在の様子を明かした。池田美優○みちょぱ、GWは出産に向けて買い物を2022年にモデルの大倉士門との結婚を発表し、今年2月には第1子妊娠を発表した池田が、ふっくらとしたおなかでイベントに登場した。「OOF