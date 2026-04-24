日本発の９人組グローバルグループ&TEAMが開催する「2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'」のSOLO Cocept Photoが公開された。5月13日のKアリーナ横浜公演からスタートする&TEAM史上最大規模のアジアツアー開幕へ期待が高まっている。【写真】「100頭身ですか」Kの“バグり”スタイル「2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'」は&TEAM初のシンガポール単独公演を含むアジア全11都市で開催されるコンサ