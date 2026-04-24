松屋フーズが展開するとんかつ業態「松のや」は、4月29日15時から「うまトマ大麦豚ロースかつ定食」(税込1,050円)を販売する。■人気「うまトマ」ソースをロースかつで展開同商品は、松屋の人気メニュー「うまトマハンバーグ定食」で使用されている、トマトの旨味とにんにくのパンチが効いた特製“うまトマソース”を、とんかつに合わせたメニュー。今回は、大麦豚のロースかつと組み合わせることで、肉の甘みとソースのコクを同時