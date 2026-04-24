誰しもひとつやふたつ口ぐせがあるものですが、その中には、男性が「タマらない！」と感じるような言い回しもあるようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「思わず『かわいいなぁ…』とニヤけてしまう女性の言い回し」をご紹介します。【１】「そうなの？」など、しっとりとした落ち着いた声での相づち「聞くたびにゾクッとします」（20代男性）など、セクシーな声色で相づちを打つ女性に興奮するとい