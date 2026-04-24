【墨染希】 2027年2月 発売予定 価格 通常版：32,780円 あみあみ限定版：33,330円 アリスグリントは、フィギュア「墨染希」を2027年2月に発売する。価格は通常版が32,780円、あみあみ限定版が33,330円。 本製品は、ゆずソフトがおくる恋愛ADV「喫茶ステラと死神の蝶」より、明るく素直で優しい、幼馴染の女の子「墨染希」を1/7スケールでフィギュア化し