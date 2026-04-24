Copilotの大幅なアップグレードにより、Word・Excel・PowerPointを直接操作できるエージェント機能が正式に実装されました。Copilot's agentic capabilities in Word, Excel, and PowerPoint are generally available | Microsoft 365 Bloghttps://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2026/04/22/copilots-agentic-capabilities-in-word-excel-and-powerpoint-are-generally-available/Wordでは、白紙の状態からさまざま