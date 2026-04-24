レスリング五輪３連覇の吉田沙保里さんが、大相撲春場所で３度目の優勝を果たして大関に復帰した霧島（音羽山）の祝賀会に出席した様子を公開した。吉田は２４日までに自身のインスタグラムを更新。「霧ちゃんの優勝＆大関昇進祝賀会に豊と一緒に参加させていただきました」と記し、大相撲で活躍した元関脇でタレントの豊ノ島と一緒に参加した“推し力士”である霧島との祝賀会での写真を投稿。並んで“指ハート”を作る笑顔の