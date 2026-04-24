2026年ゴールデンウィークの渋滞予測 2026年のゴールデンウィーク渋滞のピークは？ 2026年のゴールデンウィーク期間中、10km以上の渋滞は上下合計で375回予測されている。 2026年のゴールデンウィークは、4月25日（土）にはじまり、27日（月）、28日（火）、30日（木）、5月1日（金）の平日をはさんで、後半は5月2日（土）から5月6日（水・祝）までの5連休となります