「Music:AI for Lighting」による音楽の曲調に合わせた車室内空間の演出のイメージ ヤマハは、自動車内の間接照明(アンビエントライト)を、再生される音楽の曲調や展開に呼応して制御・演出する新技術「Music:AI for Lighting」を発表した。「楽器開発を通じて長年培ってきた音楽表現への知見と、音響機器メーカーとして携わってきたライブ演出の経験を融合」させたもので、今後国内外の自動車メーカ&#