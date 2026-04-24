9人組グループ・Snow Manの目黒蓮と俳優の高橋文哉が、28日発売の『CLASSY.』6月号（光文社）増刊 Special Editionのカバーに登場する。このほど先行カットが解禁された。【別カット】爽やか…！シャツ姿の目黒蓮今号では『Jacket Buddies 2人でつくる新しい“きれいめ”の形。』をテーマに、爽やかな初夏カラーを取り入れたジャケットスタイルを披露している。映画『SAKAMOTO DAYS』（29日公開）でバディを組んだ2人。取材