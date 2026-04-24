航空自衛隊は、去年、F-2戦闘機が茨城県沖で墜落した事故について、機体のエンジンがおよそ3年7か月にわたって適切な整備が行われていなかったとする調査結果を公表しました。森田雄博 航空幕僚長「航空幕僚長として本事故が発生した事実を重く受け止めるとともに、百里基地周辺の住民の皆様をはじめ、多くの国民の皆様にご心配をおかけし、大変申し訳なく思っております」この事故は去年8月、茨城県の百里基地に所属するF-2