ただ洗うだけでは満たされない、現代女性の肌悩みに寄り添う新しいクレンジング体験。THREEから登場した「バランシング クリア」シリーズは、香りによる本能的アプローチと科学的な洗浄力を融合。肌と心にやさしく働きかけながら、日々蓄積される“見えない汚れ”までオフし、透明感あふれる素肌へ導きます♡ クレンジングオイルの進化ポイント シリーズの中心となる「THREE バランシング クリア ク