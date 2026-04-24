お笑い芸人のもう中学生が２４日、東京・渋谷のヒカリエホールで行われた、体験型「恐竜」ライブエンターテインメント「ＤＩＮＯＳＡＦＡＲＩ２０２６」（２４日〜５月６日）のＰＲイベントに出席。モデル・俳優の恵理と結婚発表後、初の公の場となった。司会から結婚を祝福されるとステージ中央を一周しながら観客、報道陣に計３度土下座。「ひとえに本当に皆さまのおかげだと心から思っております」と丁寧すぎる、もう中