お笑いタレント、もう中学生（43）が24日、恐竜ライブ「DINO SAFARI2026」の公開ゲネプロに、特別ゲストとして参加した。3月25日放送のテレビ番組中で、モデル恵理（32）との結婚を発表。この日が結婚発表後、初の公の場とあって、トークセッションでは、新婚生活の一部を打ち明けた。新居は、もともと、もう中学生が住んでいたところから、ほど近いという。「40〜50秒ぐらい。30人ぐらいのバケツリレーで運べるぐらい」というが、