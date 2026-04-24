テーラーメイドが期間限定で『RORS PROTO』アイアンの再受注販売をアナウンス。5月7日（木）の20：59までのオーダーに限って、昨年販売したものと同仕様の販売を行う。税込価格は4I〜PWの7本セットで26万9500円となる。【画像】マキロイのこだわりは、7番のトップラインを“薄く”したこと「マキロイの栄光を、再び。ローリー・マキロイが、2017年にチームテーラーメイドへ加入して以来、変わらずバッグに入れ続けてきたアイアンが
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