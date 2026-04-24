＜シェブロン選手権初日◇23日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞先週に味わった悔しさが、このメジャー舞台でしっかりと肥しになったようだ。首位と3打差の4アンダー・4位タイで滑り出した吉田優利は、「コースとの相性がいい。かなり自信を持って振れている」と凛とした表情を浮かべる。〈連続写真〉こんなにインサイドから下ろすんです6800ヤードを超えるコースだが、苦にはならない。むしろ、「（