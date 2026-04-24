お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が23日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。ついつい買ってしまうものについて語った。この日のテーマは「ついついネットで買っちゃう芸人」。ネットショッピングがやめられない芸人たちが“あるある”や購入品を紹介した。「ポチで1番良いと思うのが、何気なく買ったものが急に届くよろこび…最高峰のモノがあって」と切り出した山里。「それが