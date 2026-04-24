バレーボール・SVリーグの大阪ブルテオンは24日、元日本代表の清水邦広（39）が今季限りで引退すると発表した。清水は東海大時代の2007年に大学生ながら日本代表に初選出された。ゴリの愛称で親しまれ、翌年には北京オリンピックに出場。08―09シーズンにパナソニックパンサーズ（現大阪ブルテオン）へ入団し、長く活躍を続けてきた。21年には最年長選手として東京五輪にも出場した。チームを通じて、以下のようにコメントし