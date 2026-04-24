俳優の大和田獏（75）と娘の美帆（42）が、岡江久美子さんの命日を迎え、思い出写真とともにメッセージをつづった。【画像】笑顔でお茶目な岡江久美子さんの姿（別カット）岡江さんは2020年4月、新型コロナウイルスによる肺炎のため、63歳で亡くなった。笑顔の岡江さんの姿を公開2026年4月23日、大和田はInstagramを更新し、笑顔の岡江さんの姿を公開した。「きょう、4月23日は6回目の命日です。仏教では七回忌になるんです