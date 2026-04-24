【その他の画像・動画等を元記事で観る】ANISON LEGENDS FES JAPAN制作委員会は、2026年7月4日（土）、石川県立音楽堂コンサートホール（石川県金沢市）にて、アニメソングの祭典「ANISON LEGENDS FES JAPAN」（アニソン レジェンズ フェス ジャパン／略称：アニレジェ）を初開催することを発表した。本公演は、北陸・金沢を舞台に、アニメソングを交響的スケールで再定義する文化創造型音楽プロジェクトとして、龍玄とし（Toshl）