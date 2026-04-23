【その他の画像・動画等を元記事で観る】KAMITSUBAKI STUDIO所属の音楽ユニット・Empty old Cityが、待望の2nd Album『Strings in Owl』をリリースした。本作は、1stフルアルバム『Blood in the Void』から約1年ぶりとなる作品 。都市の静寂と感情の残響をすくい上げるようなサウンドデザインと、儚さと芯の強さを併せ持つボーカルが織りなす、より深化したEmpty old Cityの現在地を示す全10曲が収録されている。ARPG『鳴潮』公式