【PS5へ初回サインインでPS Plus プレミアム 3ヶ月利用権が100円】 初回サインイン対象期間：4月14日～6月22日 100円購入可能期間：4月24日0時～6月22日23時59分 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、キャンペーン「PS5へ初回サインインでPS Plus プレミアム 3ヶ月利用権が100円」を4月24日0時より6月22日23時59分まで実施している。 本キ