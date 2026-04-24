豪快にスライディングを決める大谷翔平の精巧な３Ｄが乗った「大谷ＳＵＮトラック」が、名古屋にもやってきた。２４、２５日の２日間、名古屋駅から栄までの幹線道路を走り抜ける。「太陽とたたかう大谷」をイメージして制作されたアドトラックは化粧品大手メーカー・コーセーによるもので、大谷は同社スキンケアブランド「雪肌精」のＣＭに出演している。日焼け止めの重要性について大谷も「みなさんもしっかり紫外線対策してい