【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年7月より放送のTVアニメ「透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。」（原作：志馬なにがし／GA文庫・SBクリエイティブ刊）のPV第2弾が公開され、新規情報が解禁された。原作小説『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』（GA文庫）は、第15回GA文庫大賞《大賞》受賞作。内気な大学生・空野かけると、目が見えないヒロイン・冬月小春が出会い、互いに惹かれあっていく過