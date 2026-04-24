メ～テレ（名古屋テレビ） けが人が続出し、苦しいチーム状況が続くドラゴンズ。 復帰が待ち遠しいリハビリ中の選手たちを取材しました。 けがで離脱した選手たちは、ナゴヤ球場でリハビリに励んでいます。 4月3日の試合で右太もも裏を痛めた岡林勇希選手(24)。 けがから3週間たち、経過は順調だといいます。 「状態的にはほとんどのことはやっていますし、ランニングも7～8割の力で走ってい