160.82エンベロープ1%上限（10日間） 160.21ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.82現値 159.2921日移動平均 159.2210日移動平均 159.03一目均衡表・基準線 158.72一目均衡表・転換線 158.38ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 157.63エンベロープ1%下限（10日間） 157.42一目均衡表・雲（上限） 157.17100日移動平均 156.00一目均衡表・雲（下限） 153.8