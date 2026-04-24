「OTOTEN2026」盛り上げるアンバサダーに就任した、声優の安野希世乃さん(左)、ホロライブ所属のVTuber・AZKiさん(右) 日本オーディオ協会は、6月19日～21日の3日間、東京国際フォーラムにて開催する「OTOTEN2026」の詳細を発表。今年は新たに、20日、21日の一般公開日に先駆け、19日に有料(1,100円)のプレミアムデーを設ける。一般公開日はこれまで通り無料(事前登録制)で実施する。なお、後述