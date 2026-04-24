ロックバンド「クレイジーケンバンド」の公式サイトが２４日に更新され、メンバーの河合わかばが体調不良のため休養すると発表した。「医師より療養が必要との診断を受けました」と説明している。所属する「ダブルジョイレコーズ有限会社」が報告。「この度、メンバーの河合わかばが体調不良により医療機関を受診したところ、医師より療養が必要との診断を受けました。これを受け、本人、メンバー、およびスタッフで協議した結