◆クイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）＝４月２４日海外初挑戦のマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）を送り出す手塚久調教師が、シャティン競馬場でメディアの共同会見に臨んだ。―マスカレードボールの現在の状態は。「香港に着いてから、ちょっと暑かったのと、少しナーバスになったところがあって、そのあたりを注意しながら調整しました