ガールズグループ・moxymillのMOMOCAが、24日までに自身のインスタグラムを更新し、グループを5月31日をもって卒業することを発表した。【写真】メンバー・MOMOCAが楽曲コンセプトを表現 シングル「My Season」ジャケットMOMOCAは「大切なご報告があります」と書き出し、「5月31日をもって私、MOMOCAはmoxymillを卒業します」と報告。「サポートしてくださったスタッフの皆様 いつも隣にいてくれたメンバーたくさんの愛をく