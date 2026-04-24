夢のマイホームを手に入れたのに、気づいたら自分のお金も自由もなくなっていた…なんて、妻にとっては確かに酷な話。「節約のため」とひと言で片付ける夫に、モヤモヤはどんどん大きくなっていき…。このすれ違いはどんな形で爆発するのでしょうか？>>【まんが】マイホーム購入で夫婦の危機!?(ウーマンエキサイト編集部)