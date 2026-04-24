北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉に30代妻の遺体を遺棄した疑いがあるとして、道警が市職員の30代男性を任意で事情聴取していることが24日、捜査関係者への取材で分かった。「焼却炉に妻の遺体を遺棄した」との趣旨の供述をしているという。旭山動物園は、夏の営業に向け、今月8日から28日まで休園している。