タレントの菊地亜美（３５）が２４日、東京・二子玉川で行われた「ＨＡＲＩＢＯ（ハリボー）きらきらフルーツフェス」オープニングイベントに出席した。ハリボーを「自宅に常備しているくらい、子どもも私も大好き。今朝も食べてから来ました」という菊地は「今わが家では、ハッピーグレープが１番人気」だといい、ラベンダーカラーの衣装も「ハッピーグレープを意識した」というほど、ハリボー愛を爆発させていた。ハリボー