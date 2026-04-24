お笑いタレント、もう中学生（43）が24日、恐竜ライブ「DINO SAFARI2026」の公開ゲネプロに、特別ゲストとして参加した。恐竜の絵を描いた自作の段ボール作品を持参。「子どものころ、手づくりの図鑑を友だちに2冊配ったぐらい恐竜大好き」とアピールした。もう中学生は3月25日放送のテレビ番組中で、モデル恵理（32）との結婚を発表した。以降、初の公の場とあって、トークセッションでは司会のテレビ朝日、野上慎平アナウンサー