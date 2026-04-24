元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）は24日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に、2週ぶりに生出演。22日（日本時間23日）に、5試合連続の10号ホームランを打ったホワイトソックス村上宗隆内野手（26）を絶賛するとともに、自身が感じた村上の「変化」について「聴いてみたい」と意欲を示した。村上は23日（同24日）はノーアーチに終わり、連続試合本塁打は「5」で止まったが、連続試合本塁打を