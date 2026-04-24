スルガ銀行が後場プラスに転じている。午後０時１５分ごろに集計中の２６年３月期連結業績について、最終利益が従来予想の２５０億円から３４０億円（前の期比６８．５％増）へ上振れて着地したようだと発表しており、これを好感した買いが入っている。 本業であるローンビジネスが順調に推移したことに加えて、物件費を中心に経費削減が堅調に進捗したことや、アセットクオリティの改善などにより実質与信費用が想定