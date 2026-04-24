「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日正午現在でトヨタ自動車が「売り予想数上昇」５位となっている。 ２４日の東証プライム市場でトヨタが４日続落。２月９日に４０００円の最高値をつけた後は下落基調となり、足もとでは３０００円ラインを意識する展開となっている。イラン戦争の勃発で原油価格が急騰しており、原油高が長期化した場合、世界経済への悪影響が懸念され自動車販売にも逆風