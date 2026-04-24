フライトソリューションズが大幅続落している。２３日の取引終了後に、集計中の２６年３月期単独業績について、売上高が従来予想の３７億円から２９億３０００万円（前の期比４．３％減）へ、営業損益が５０００万円の黒字から２億６０００万円の赤字（前の期２億９８００万円の赤字）へ、最終損益が１０００万円の黒字から２億９０００万円の赤字（同３億８２００万円の赤字）へ下振れて着地したようだと発表したことが嫌