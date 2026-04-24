午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５６７、値下がり銘柄数は９５４、変わらずは４７銘柄だった。業種別では３３業種中１５業種が上昇。値上がり上位に鉱業、海運、非鉄金属、食料など。値下がりで目立つのはサービス、医薬品、その他製品など。 出所：MINKABU PRESS