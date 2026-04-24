富士電機が小幅安。ＳＭＢＣ日興証券は２３日、同社株の投資評価を３段階で最上位の「１」で継続した。目標株価の１万３７００円も維持した。同社の株価は同証券がカバレッジする重電各社に対してアンダーパフォームしてきた。これは「電力機器銘柄のなかでは米国データセンター市場への恩恵が現時点で小さい」「国内でパワー半導体業界の再編機運が高まっているなか、同社のスタンスが明確になっ